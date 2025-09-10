сегодня в 18:52

Израиль атаковал несколько объектов хуситов в столице Йемена

Военно-воздушные силы Израиля атаковали йеменскую Сану, находящуюся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщает подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah .

При этом к настоящему моменту подробности о том, какие объекты подверглись нападению, неизвестны.

По словам военного представителя «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, хуситские системы противовоздушной обороны (ПВО) в настоящее время отражают израильскую атаку на столицу Йемена.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал население Газы в срочном порядке эвакуироваться из города в связи с проведением «мощной наземной операции».