Число пострадавших от турбулентности на борту Singapore Airlines выросло до 70

До 70 выросло количество человек, пострадавших при попадании самолета Singapore Airlines в зону сильной турбулентности над Андаманским морем, сообщает Baza .

Среди тех, кто получил травмы, — 9 членов экипажа. Многих пострадавших пришлось госпитализировать.

Погибшим по-прежнему числится один пассажир — 73-летний британец, он скончался от сердечного приступа. Информация тайских СМИ о второй жертве ЧП не подтверждена.

Boeing 777-300ER выполнял рейс из Лондона в Сингапур с 211 пассажирами и 18 членами экипажа на борту. Над Мьянмой самолет попал в зону сильной турбулентности. Его пришлось экстренно сажать в Бангкоке.

Как рассказали пассажиры, борт сначала бросило вверх, потом начало сильно трясти, а затем самолет резко снизился. В результате те, кто не был пристегнут ремнями безопасности, ударились головами о потолок и багажные полки.