Мощная турбулентность убила пассажира компании Singapore Airlines

сегодня в 14:23

Один пассажир погиб из-за турбулентности в самолете над Андаманским морем

Самолет Singapore Airlines попал в сильную турбулентность над Андаманским морем. В результате один человек погиб и еще 30 пострадали, сообщает Mash .

Турбулентность убила непристегнутого пассажира во время рейса из Лондона в Сингапур. Boeing 777-312ER подал аварийный сигнал, когда пролетал над морем.

Самолет вынуждено запросил посадку в аэропорту столицы Таиланда. Известно, что воздушное судно эксплуатировалось 10 лет. Всего на борту рейса Лондон — Сингапур было 211 человек.

Тем временем сотрудник аэропорта Кольцово, которого переехал самолет, остается в больнице. Мужчине ампутировали одну ногу, вторую пытаются спасти врачи.

Инцидент произошел на взлетном поле. Когда лайнер начал движение, то его шасси наехало на техника по выпуску.