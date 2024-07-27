Французский генерал Франсуа Шованси предложил Украине расстаться с потерянными территориями для завершения конфликта с Россией, пишет RT со ссылкой на телеканал LCI.

«ВСУ с трудом противостоят российской армии… Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год», — заявил эксперт в эфире телеканала.

Шованси раскритиковал так называемый «мирный план Зеленского», состоящий из десяти пунктов По словам военного, Киев может достичь договоренностей с Москвой лишь по обеспечению энергобезопасности, экспорту зерна по Черному морю и равнозначному обмену пленными.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому прекратить конфликт с учетом условий России, «которая победила Наполеона и Гитлера».