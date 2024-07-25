Трамп посоветовал Зеленскому закончить конфликт с Россией

«Я сказал (Зеленскому), что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Перед вами военная машина. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Я говорю о русских», — заявил Трамп в эфире Fox News.

По словам политика, Украина так и не смогла провести обещанное весной контрнаступление. Между тем, Москва готова применить «миллионы мин и тысячи танков».

Ранее Трамп и Зеленский ранее провели телефонный разговор.