Зеленский после телефонного разговора с Трампом заявил о желании встретиться

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и заявил, что хочет лично встретиться с бывшим лидером Белого дома, сообщает Life.ru .

Главной повесткой разговора между Зеленским и Трампом при личной встрече станет украинский конфликт.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — отметил Зеленский.

Известно, что во время телефонного разговора Зеленский порадовался за Трампа, что тот снова будет участвовать в президентских выборах, а также осудил покушение, которое пережил политик во время митинга в Пенсильвании.

Ранее украинский лидер заявил, что на самом деле Трамп не понимает, что происходит на Украине. По этой причине Киев намерен работать с США.