Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что экс-лидер США Дональд Трамп не понимает, что происходит в стране, сообщает украинское издание УНИАН.

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — рассказал Зеленский.

По словам украинского лидера, работа с Трампом, если его переизберут на пост президента Соединенных Штатов, будет «тяжелой», однако Украина трудолюбива.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп позвонит Владимиру Зеленскому 19 июля.