Трамп планирует обсудить с Зеленским ситуацию на Украине
Дональд Трамп позвонит Зеленскому 19 июля
Экс-президент США Дональд Трамп позвонит Владимиру Зеленскому 19 июля, пишет RT.
По данным телеканала CNN, который цитирует российское издание, разговор политиков пойдет о позиции США в отношении украинского конфликта, если Трамп после выборов вернется в Белый дом.
Отмечается, что это будет первый личный контакт экс-президента США и Зеленского после отставки Трампа в январе 2021 года.
Ранее Зеленский пожаловался журналистам на отсутствие поставок истребителей F-16 странами западной коалиции.