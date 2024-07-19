Трамп планирует обсудить с Зеленским ситуацию на Украине

По данным телеканала CNN, который цитирует российское издание, разговор политиков пойдет о позиции США в отношении украинского конфликта, если Трамп после выборов вернется в Белый дом.

Отмечается, что это будет первый личный контакт экс-президента США и Зеленского после отставки Трампа в январе 2021 года.

Ранее Зеленский пожаловался журналистам на отсутствие поставок истребителей F-16 странами западной коалиции.