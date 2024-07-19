Зеленский сообщил о срыве поставок F-16 на Украину

сегодня в 05:04

Запад не поставил истребители F-16 на Украину

Западные страны до сих пор не поставили истребители F-16 на Украину, сообщил Владимир Зеленский в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», — заявил Зеленский, его слова цитирует ТАСС.

Боевые самолеты должны были предоставить власти Дании, Нидерландов и США летом 2024 года, уточняет издание.

Ранее военнослужащим российской армии, которые первыми собьют американские истребители в зоне СВО, обещали выплатить по 15 млн рублей.