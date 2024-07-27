Российские военные уничтожили позиции и технику ВСУ под Харьковом

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Группировка «Север» уничтожила в Харьковской области более 200 боевиков ВСУ

Российская группировка «Север» уничтожила в Харьковской области более 200 боевиков ВСУ и военную технику, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника в районах Русской Лозовой, Великих Проходов, Липцов, Веселого, Юрченково, Волчанска и Тихого», — сообщил агентству старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин

Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, отметил представитель Минобороны.

Уничтожены четыре автомобиля, гаубица М777 и склад боеприпасов, говорится в публикации.