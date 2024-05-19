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Самолет сбил человека на взлетном поле в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово лайнер Airbus A320 сбил человека, инцидент произошел на взлетном поле, сообщает E1 .

Самолет должен был вылететь в Бишкек в 06:15 по местному времени. Его подготовили к рейсу.

Когда лайнер начал движение, то его шасси наехало на техника по выпуску.

Как отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний», у рабочего травма ноги. На месте ЧП работали медики скорой помощи. Обстоятельства данного происшествия сейчас выясняются.

Вылет пришлось отложить. Пассажиры отправились в Бишкек на 3,5 часа позже запланированного.