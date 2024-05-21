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Сотруднику Кольцова ампутировали ногу после того, как его переехал самолет

Сотрудник аэропорта Кольцово, которого переехал самолет, остается в больнице. Мужчине ампутировали одну ногу, вторую пытаются спасти врачи, сообщает Mash .

Пилот рейса Екатеринбург — Бишкек компании «Уральские авиалинии» начал движение, не дождавшись сигнала техника о старте. В итоге пострадал сотрудник аэропорта. Ему раздавило одну ногу и зажевало вторую.

Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь и буксир. Сотрудник Кольцова остался жив, но находится в реанимации. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Всю команду отстранили от работы, проводится внутренняя проверка. Как отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний», обстоятельства данного происшествия сейчас выясняются.