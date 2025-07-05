Участницы группы «Блестящие» стали жертвами коллапса в аэропорту Шереметьево

Певицы вернулись в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлота» из Тюмени. Девушки возвращались через Тюмень с выступления на частном мероприятии в Кургане. В итоге группа вместе с остальными пассажирами вынуждена несколько часов сидеть в самолете в ожидании трапа.

«Сначала в Тюмени была задержка, теперь здесь — 3 часа. Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника», — рассказала участница группы Ксения Новикова.

По ее словам, за все время ожидания в самолете воду раздавали лишь один раз по половине стакана. Пассажиры заявили стюардессам, что начнут «блевать», если их в ближайшее время не выпустят.

Как отметила другая солистка «Блестящих» Сильвия Золотова, на двигатели самолета уже надели чехлы, а трапа до сих пор нет.

В субботу сотни рейсов задержали в аэропортах по всей России. Только в воздушных гаванях столицы и Петербурга отменили около 100 рейсов, большинство пассажиров ожидают вылета более 9 часов.