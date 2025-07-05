Жителю Химок предъявили обвинение в митинге после жалобы на качество дорог

Жителя подмосковных Химок обвинили в несанкционированном митинге после съемок в телевизионном сюжете, где активист пожаловался на ремонт дорог в городском округе, сообщает Mash .

Житель ЖК «Солнечная система» Алексей С. долгие годы жалуется на муниципальных чиновников. При этом мужчине удалось добиться ликвидации незаконной свалки на территории города.

В этот раз Алексей пожаловался на огромные пробки из-за строительства дороги. Местный житель связался с телеканалом и дал им интервью, однако в эфир так и не попал, так как момент с Алексеем вырезали.

Через два месяца правоохранительные органы предъявили Алексею обвинение по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом в полиции уточнили, что мужчина якобы организовал митинг с помощью домового чата в мессенджере Telegram.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад после массового митинга обманутых клиентов застройщика в центре Новосибирска.