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Бастрыкин запросил доклад после массового митинга в центре Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении застройщика в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне около 40 человек приняли участи в согласованном митинге обманутых клиентов застройщика. Акция прошла у здания Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

В СМИ появилась информация, что девелопер заключал с гражданами договор на строительство частных домов, однако после получения предоплаты не исполнял свои обязательства. В результате мошеннических действий застройщика без жилья остались десятки семей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Также следователи расследуют ряд уголовных дел по иным случаям указанным в публикации.

Бастрыкин поручил главе новосибирского следственного управления Евгению Долгалеву доложить о предварительных результатах расследования.

Ранее председатель Следственного комитета РФ поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о расстреле подростков в Новой Москве.