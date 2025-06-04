Бастрыкин поручил доложить о расследовании расстрела подростков в Москве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о расстреле подростков в Новой Москве. 12-летние школьники подверглись нападению сверстников из-за внешнего вида и образа жизни, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование и установление первоначальных обстоятельств преступления поставлено на контроль в центральном ведомстве.

Стрельба произошла 2 июня. Подростки 12, 14 и 15 лет выследили двух знакомых, которые гуляли на детской площадке рядом с домом. По ребятам начали стрелять: одна из железных пуль влетела в шею первому мальчику, две другие задели его руку и ногу. Друга пострадавшего не ранило. Во время стрельбы жертвы стали спасаться бегством и укрылись за оградами. Стрелки покинули место происшествия.

Раненому ребенку сделали операцию по извлечению пули из шеи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, вскоре несовершеннолетний начнет работу с психологами. Оказалось, что стрелки угрожали своим жертвами и раньше.