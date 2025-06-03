В Новой Москве произошла стрельба: детей расстреляли за их внешний вид

В Новой Москве группа подростков стреляла в двоих 12-летних ребят, которых компания обижала за их внешний вид и образ жизни. Один из пострадавших детей попал в больницу с огнестрельными ранениями шеи, ног и рук, сообщает сайт MK.RU .

Стрельба произошла 2 июня. Подростки 12, 14 и 15 лет выследили двух знакомых, которые гуляли на детской площадке рядом с домом. По ребятам начали стрелять: одна из железных пуль влетела в шею первому мальчику, две другие задели его руку и ногу. Друга пострадавшего не ранило. Во время стрельбы жертвы стали спасаться бегством и укрылись за оградами. Стрелки покинули место произошедшего.

Позже раненый ребенок позвонил отцу и сказал, что к нему и его товарищу «приставали одноклассник и его друзья». После этого мужчина поехал в полицию и написал заявление на обидчиков, а мать мальчика повезла его в больницу.

Раненому ребенку сделали операцию по извлечению пули из шеи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, вскоре несовершеннолетний начнет работу с психологами.

Оказалось, что стрелки угрожали своим жертвами и раньше. Ребята издевались над шестиклассниками за их внешний вид и образ жизни — длинные волосы, черную одежду и игру на гитаре. Несовершеннолетние также неоднократно дрались в школе и за ее пределами.

Пострадавшие ребята считали, что смогут сами разобраться с обидчиками и ничего не говорили родителям. Сейчас произошедшим заинтересовались полицейские.