Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Telegram

Так, на проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Московского региона и Санкт-Петербурга, а также Ярославской, Челябинской, Новосибирской, Воронежской и Тверской областей. Также в российской столице наблюдается сбой в работе мессенджера WhatsApp*.

У ряда пользователей не загружаются сообщения, а другие россияне жалуются на то, что не отправляются «кружки» и медиафайлы.

Кроме того, в 19 российских регионах зафиксирован массовый сбой в работе российских операторов связи Tele2 и «Билайн».

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