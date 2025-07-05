Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Telegram
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В субботу вечером пользователи пожаловались массовый сбой в работе мессенджера Telegram, сообщает сервис «СБОЙ.РФ».
Так, на проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Московского региона и Санкт-Петербурга, а также Ярославской, Челябинской, Новосибирской, Воронежской и Тверской областей. Также в российской столице наблюдается сбой в работе мессенджера WhatsApp*.
У ряда пользователей не загружаются сообщения, а другие россияне жалуются на то, что не отправляются «кружки» и медиафайлы.
Кроме того, в 19 российских регионах зафиксирован массовый сбой в работе российских операторов связи Tele2 и «Билайн».
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