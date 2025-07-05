МВД: при существенном изменении внешности паспорт необходимо заменить

В случае значительных изменений во внешности человека, вызванных болезнью или пластической операцией, требуется замена паспорта гражданина РФ, сообщает ТАСС .

«Замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — ответили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий вопрос агентства.

В ведомстве отметили, что также паспорт РФ будет признан недействительным из-за повреждения элементов защиты, которые делают невозможным подтверждение подлинности документа или защиту от подделки информации, содержащейся в нем.

Кроме того, паспорт гражданина РФ становится недействительным при отсутствии страницы или ее части с отметками и записями из-за износа или повреждений, затрудняющих чтение данных, заключили в МВД.

Ранее в МВД РФ объяснили отсутствие графы «национальность» в российских паспортах. В советский период национальность фиксировалась в паспорте на основе происхождения родителей и оставалась неизменной после 16 лет.