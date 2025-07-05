Семья из Томска заразилась ротавирусной инфекцией в Абхазии

В июне семья из Томска подхватила ротавирусную инфекцию во время отдыха в Абхазии. При этом томичи все равно остались довольны отпуском, сообщает «Сиб медиа» .

Супруги приобрели путевку за 100 тыс. рублей и вместе с 9-летним сыном отправились в Гудауту. Семья поселилась в 18-этажный отель, в котором, по словам туристов, не было воды. В культурную программу тура вошли посещение озера Рица, Бзыбского ущелья и дачи Сталина.

Также томичи рассказали, что в Абхазии везде принимают российские банковские карты, однако продавцы чаще просят расплачиваться наличными. Еще им понравился местный рынок, на котором можно найти ягоды, сыры, сувениры, одежду и др.

В ночь перед возвращением домой у ребенка началась рвота и появилась слабость. По возвращении Томск вирус проявился и у родителей.

Ранее россиянам дали советы по защите от ротавирусной инфекции на отдыхе. По словам врач-педиатра, для малышей рекомендуется вакцинация от ротавируса.