Россиянам дали советы по защите от ротавируса на отдыхе

Чтобы ротавирус не испортил отдых на море или в теплых странах, следует соблюдать несколько несложных правил, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Тщательно мойте фрукты и овощи», — подчеркнула Морозова.

Она добавила, что важно следить за чистотой рук — особенно перед употреблением пищи, избегать еды в сомнительных местах. Также следует купаться в чистых и безопасных водоемах.

По ее словам, для малышей рекомендуется вакцинация от ротавируса — она не исключает заражения полностью, но сильно снижает риск тяжелого течения болезни. Детям до 2 лет против ротавируса проводится вакцинация вакциной «Рота-V-Эйд».