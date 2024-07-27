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«Южная» группировка уничтожила за сутки свыше 700 боевиков ВСУ и военную технику

«Южная» группировка российской армии уничтожила за сутки свыше 700 боевиков ВСУ и военную технику, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ВСУ понесли потери до 740 военнослужащих в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки и Райгородка, говорится в сообщении.

Российские артиллеристы поразили пять танков, 11 бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и полевой склад с боеприпасами, указано в публикации.

Российские военные в Харьковской области уничтожили свыше 200 боевиков ВСУ.