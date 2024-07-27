Моди может предложить Зеленскому посредничество с Москвой

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Премьер Индии может стать посредником между Россией и Украиной

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может стать посредником между Россией и Украиной при урегулировании конфликта, пишет ТАСС .

«Индия может предложить посредничество в деле разрешения украинского кризиса. Такое предложение может быть сделано в ходе визита Моди на Украину», — пишет агентство со ссылкой на источник.

Собеседник ТАСС отметил, что у Нью-Дели хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом.

Визит Моди на Украину запланирован на 23 августа.

Ранее Зеленский назвал поездку Моди в Москву «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине».