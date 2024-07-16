Посол Украины отвечал за слова Зеленского о Моди в МИД Индии

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Украинского посла Полищука вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о Моди в РФ

Посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука вызвали в МИД Индии. Вызов объяснили тем, что дипломат должен объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию, сообщает Life.ru со ссылкой на источники газеты The Economic Times.

Ранее украинский лидер навал поездку Моди в Москву «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине». После этого внешнеполитическое ведомство Индии указало украинскому послу, что властям страны не понравилась такая риторика.

В ответ на высказывания Зеленского в Нью-Дели решили отложить заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурного сотрудничества, пишет The Economic Times.