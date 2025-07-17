Кто водитель? Полицейские в Казани остановили «беспилотный» автомобиль

В Казани экипаж ГАИ остановил автомобиль, который ехал без водителя, после чего люди в салоне стали наперебой кричать, что все они — пассажиры, а машина едет на автопилоте, сообщает SHOT .

Тогда полицейские спросили о собственнике авто, им оказался молодой человек на заднем сиденье. Он долго объяснял, что LiXiang L7 управляется с телефона, поэтому сидеть за рулем необязательно.

В итоге инспекторы выписали компании с «автопилотом» штраф за непристегнутые ремни безопасности, а затем отпустили.

«Ни один автопилот еще не научился останавливаться по требованию инспектора, поэтому на этом видео остановка, совершенная LiXiang, была инициирована человеком, который и будет считаться водителем транспортного средства», — пояснил собеседник из МВД.

По его словам, если выпивший человек будет нажимать на кнопки смартфона и ехать, то его также лишат водительских прав и отправят на какое-то время в изолятор.

Но сейчас у силовиков остался серьезный вопрос: как определить, кто на самом деле управлял машиной, так как телефон можно быстро передать из рук в руки.