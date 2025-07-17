The Hill: Россия не отреагировала на ультиматум Трампа в вопросе мира с Украиной

Несмотря на угрозу со стороны США принять меры, если Россия и Украина не достигнут мирного соглашения в течение 50 дней, Москва продолжает поражать цели, имеющие отношение к ВСУ. По мнению авторов The Hill, Кремль игнорирует ультиматум, пишет «Царьград» .

По данным зарубежного издания, ультиматум американского президента Дональда Трампа не пугает Москву. Несмотря на то, что 50-дневный срок продолжает отсчитываться, Россия не отступает от своей цели в рамках СВО. Автор публикации подчеркивает, что российская армия нанесла масштабный удар по территории Украины.

В начале недели Трамп пригрозил Москве введением 100% пошлин в отношении нее и ее торговых партнеров, если за вышеуказанный срок не будет достигнуто никакого результата по Украине.

Что стоит за угрозами американского лидера ввести 100% торговые пошлины против торговых партнеров РФ, а также как на ультиматум отреагировала Россия, читайте в материале РИАМО.