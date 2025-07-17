Лишат фирменного почерка: в РФ попросили обязать врачей печатать рецепты

Депутаты попросили министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обязать врачей печатать рецепты на принтере, так как фармацевты не могут их прочитать, сообщает Baza .

Письмо с такой просьбой к Минздраву направил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Ткачев. Он уточнил, что россияне массово пишут и просят придумать что-то с почерком врачей, так как его не разбирают даже фармацевты, поэтому они не могут выдать лекарства пациентам.

Кроме того, из-за подчерка медиков пациенту вообще могут отказать в отпуске лекарства, что приводит к задержкам в лечении, риску назначения неверного препарата.

Особенно остро данная проблема стоит для пожилых людей, ведь они часто обращаются к нескольким докторам и не могут сами расшифровать назначенные препараты.