Депаразитация и дебандеризация: Медведев рассказал, что надо сделать с Украиной

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, какой будет денацификация Украины. Он подчеркнул, что работа предстоит долгосрочная, сообщает ТАСС .

«Денацификация или „дебандеризация“ — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью», — заявил Медведев.

По словам зампреда СБ РФ, важная часть работы — это депаразитация. Он уверен, что жителям страны нужно научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки.

Ранее Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп снова качается на «любимых политических качелях». Он считает, что высказывания американского лидера нужно игнорировать.