Поклонники собираются у Дома литераторов в Москве на прощание с Миттой

Поклонники, коллеги и близкие собираются у здания Центрального дома литераторов в Москве, там вскоре начнется церемония прощания с кинорежиссером, народным артистом РФ Александром Миттой, передает корреспондент РИАМО.

Люди несут с собой цветы, чтобы почтить память известного кинорежиссера и проводить его в последний путь.

Митта ушел из жизни в 92 года. Несколько дней до кончины он находился в сопоре — состоянии угнетенного сознания и глубокого сна, близкого к коме. Самочувствие легендарного кинорежиссера ухудшилось довольно давно на фоне борьбы с раком почки.

Митта снял большое количество работ. Наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Гори, гори, моя звезда» и «Экипаж». Получал премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал» и «За лучшую режиссуру».