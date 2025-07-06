Захарова: после нападения на торгпредство посла Швеции вызовут в МИД России

После очередного нападения на торговое представительство России в Швеции в МИД РФ вызовут посла этой страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РИА Новости .

«Будет вызван посол», — заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Произошедшее нападение на торгпредство далеко не первое за последнее время. На его территорию с помощью дрона сбросили краску. Такие инциденты повторяются из раза в раз уже более года.

Посольство России требует от властей Швеции провести полноценное расследование на предмет атак ведомства и торгпредства с помощью беспилотников. В связи с этим и будет вызван посол в МИД РФ.

Последнее нападение на торгпредство зафиксировали 5 июля 2025 года. С помощью дрона на его территорию сбросили пакет с краской.