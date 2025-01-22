Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции возросло до 79

Число жертв в результате мощного пожара на турецком горнолыжном курорте Карталкая возросло до 79, сообщает пресс-служба прокуратуры провинции Болу.

«Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Трагедия произошла ранним утром 21 января. Огонь вспыхнул на 4 этаже 11-этажной гостиницы турецкого курорта. В момент возгорания в отеле находились 238 человек. По данным турецкого Минздрава, 39 пострадавших при пожаре уже выписаны из больниц.

Как отметили в российском посольстве в Турции, граждан РФ среди погибших и пострадавших при пожаре на курорте нет.