На аэродроме «Киржач» во Владимирской области завершился открытый международный чемпионат по ракетомодельному спорту «Кубок Галактики 2025». В соревнованиях приняли участие 23 команды из 6 стран, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

1-е место в общем зачете завоевали ракетомоделисты мытищинского детско-юношеского центра «Галактика». Победителями соревнований стали Даниэль Алеид, Андрей Герливанов, Екатерина Герливанова, Юнна Петрова, Федор Пучнин, Александр Тютюгин, Стансилав Хохлушин.

Параллельно соревнованиям «Кубок Галактики 2025» проходила Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся, где команда «ДЮЦ „Галактика“ также показала отличные результаты.

«Кубок Галактики 2025» стал важным этапом в развитии ракетомодельного спорта и науки в целом. Успешное выступление российских команд подтверждает высокий уровень отечественного образования и стремление наших детей заниматься наукой и техникой.

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