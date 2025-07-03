В Нижнем Новгороде неизвестные напали на двух школьников
В Нижнем Новгороде двое взрослых мужчин залили подростков перцовкой
В Нижнем Новгороде, на набережной Федоровского, было совершено нападение на группу учащихся, о чем сообщили очевидцы в социальных сетях, пишет ИА «Время Н».
Все началось с конфликта во дворе между компанией подростков и двумя неизвестными. Попытавшись скрыться, школьники забежали в магазин, однако преследователи настигли их там и применили перцовый баллончик.
В настоящее время полиция разыскивает нападавших. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
По информации, предоставленной пресс-службой СУ СКР по Нижегородской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчет о ходе следственных мероприятий.