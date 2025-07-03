В Нижнем Новгороде неизвестные напали на двух школьников

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В Нижнем Новгороде, на набережной Федоровского, было совершено нападение на группу учащихся, о чем сообщили очевидцы в социальных сетях, пишет ИА «Время Н» .

Все началось с конфликта во дворе между компанией подростков и двумя неизвестными. Попытавшись скрыться, школьники забежали в магазин, однако преследователи настигли их там и применили перцовый баллончик.

В настоящее время полиция разыскивает нападавших. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации, предоставленной пресс-службой СУ СКР по Нижегородской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчет о ходе следственных мероприятий.