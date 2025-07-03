Депутат Госдумы посетил ведущее предприятие на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат»

«Городской округ Ступино отличается динамичным развитием экономической сферы. В рамках рабочего визита познакомился с передовым предприятием, расположенным на территории Особой экономической зоны „Ступино Квадрат“. У компании „Декаст“ богатая история, предприятие постоянно совершенствуется. Сегодня мы увидели процесс производства продукции, побеседовали с работниками завода, обсудили перспективы развития компании», — сказал Александр Коган.

Сотрудники предприятия озвучили депутату актуальные вопросы, в их числе — дефицит грамотных молодых специалистов. Александр Коган рассказал собравшимся о развитии экономической сферы округа, обсудил подготовку кадров технических специальностей и поблагодарил работников за преданность делу.

Завод отечественной компании «Декаст» появился в округе в 2024 году. Компания выпускает инновационные приборы учета воды и тепла.

Завод обеспечивает полный производственный цикл. На предприятии создано более 70 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.