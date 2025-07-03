Врач рассказал, как заниматься спортом при близорукости без риска для зрения

Врач-офтальмолог, профессор Игорь Азнаурян рассказал, что умеренные физические нагрузки могут замедлить прогрессирование близорукости, однако при высокой степени миопии некоторые виды спорта могут быть опасны, сообщает Sputnik .

Многие люди с близорукостью опасаются заниматься спортом, опасаясь ухудшения зрения. Врач пояснил, что умеренная физическая активность, по данным Всемирной организации здравоохранения, снижает риск прогрессирования миопии. Регулярные, но разумные физические нагрузки улучшают кровоснабжение глаз, насыщают ткани кислородом и помогают предотвратить ухудшение зрения. Исследования показывают, что у людей, ведущих активный образ жизни, прогрессирование близорукости замедляется на 15–20% по сравнению с теми, кто не занимается спортом.

Профессор Азнаурян отметил, что при высокой степени близорукости (от минус шести диоптрий и выше) следует избегать контактных и травмоопасных видов спорта, таких как бокс, борьба, единоборства, футбол, баскетбол, волейбол, сноуборд и горные лыжи. Эти занятия связаны с риском травм головы, отслоения сетчатки и кровоизлияний. Также не рекомендуются экстремальные виды спорта, например, дайвинг, парашютный спорт и тяжелая атлетика, поскольку они могут повышать внутриглазное давление и вызывать временные нарушения зрения.

При слабой и средней степени миопии (до минус шести диоптрий) полезны плавание, бег, спортивная ходьба, йога, пилатес, велоспорт, бадминтон и настольный теннис. Эти виды спорта улучшают кровообращение, тренируют периферическое зрение и способствуют аккомодации глаз.

Профессор Азнаурян подчеркнул, что даже при безопасных видах спорта важно соблюдать меры предосторожности. Для плавания рекомендуется использовать специальные очки с диоптриями, а контактные линзы в воде использовать не стоит из-за риска инфекций. При занятиях горными лыжами или сноубордом необходима маска с UV-фильтром. В командных играх лучше выбирать мягкие контактные линзы или спортивные очки с поликарбонатными линзами для дополнительной защиты глаз.