В Сергиево-Посадском округе комплексное благоустройство идет по четырем адресам

На данный момент работы ведутся на ул. Дружбы у домов 6, 6а и 7, на ул. Бероунская у д. 20 и ул. Стахановская у д. 4, в п. Ферма на ул. Солнечная у д. 1, 3, 5, бульваре Свободы у д. 3 и на ул. Победы у д. 2 и 6, а также в Пересвете на ул. Первомайская у д. 10 и на ул. Ленина у д. 5 и 7.

На ул. Дружбы готовность объекта составляет 70%, на данном этапе ведется работа по укладке нижнего слоя асфальта. В п. Ферма проводятся земельные работы и подготовка под устройство дорожной одежды, готовность — 50%. На ул. Бероунская проводятся работы под устройство нового парковочного пространства, а в Пересвете завершены работы по кронированию деревьев, установке бортовых камней и устройству основания на тротуарах и парковках под асфальтирование.

Всего в Сергиево-Посадском округе благоустроят 11 дворовых территорий, полностью завершены работы на ул. Владимирская у д. 7 к. 1, 2, 3, в г. Хотьково на ул. Калинина и в д. Торгашино у д. 18, и 20, 21. Также работы по благоустройству проведут во дворах домов 78, 80, 80А, 82 на ул. Вознесенская, 182/1, 184, 186/2 на пр-те Красной Армии и 13,14 в д. Абрамово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев