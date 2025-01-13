Число погибших при пожарах в Калифорнии достигло 24

Число погибших в результате крупных пожаров, охвативших Калифорнию, увеличилось до 24, сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC News.

Отмечается, что 16 человек погибли в зоне пожара «Итон», еще восемь — в зоне пожара «Палисейдс».

Пожары уничтожили дома не только простых американцев, но и многих знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека и Хантера Байдена. Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов.

Из соображений безопасности звезды покидают свои дома, расположенные в Лос-Анджелесе. Уезжают даже те, чьи особняки не были разрушены. Уже эвакуировались Бритни Спирс, Меган Маркл и принц Гарри, Майло Вентимилья, Коби Смолдерс, Кейт Хадсон, Стивен Спилберг и т. д.