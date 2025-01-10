Бритни Спирс, принц Гарри и Меган Маркл покинули дома из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Бушующие в Калифорнии пожары заставили очередных голливудских звезд покинуть свои дома. Многие знаменитости лишились роскошных особняков, некоторым повезло чуть больше — их жилище огонь обошел стороной, сообщает Super.ru .

Из соображений безопасности звезды покидают свои дома, расположенные в Лос-Анджелесе. Уезжают даже те, чьи особняки не были разрушены. Так, уже эвакуировались Бритни Спирс, Меган Маркл и принц Гарри, Майло Вентимилья, Коби Смолдерс, Кейт Хадсон, Стивен Спилберг и т. д.

Звезде сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс не повезло: ее дом, который она вместе с супругом ремонтировала около года, сгорел почти полностью. Особняк актера Майло Вентимилья также пострадал. Кроме того, был разрушен дом, в котором провели свое детство сестры-модели Белла и Джиджи Хадид.

А вот Том Хэнкс оказался счастливчиком, ведь огонь обошел стороной его дом за 26 млн долларов. При этом соседи актера серьезно пострадали из-за пожара. Также свои два дома сумела сохранить Кейт Хадсон. Джейми Ли Кертис сообщила, что ее дом чудом удалось спасти.

Кроме того, полностью сгорели достопримечательности Лос-Анджелеса, например, одна из главных улиц города — бульвар Сансет.

Актеру Бену Аффлеку также пришлось эвакуироваться из-за угрозы пожара. Он переехал на время к своей экс-супруге Дженнифер Гарнер.

В результате бедствия уже погибло как минимум 10 человек. Разрушены тысячи строений.