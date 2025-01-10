Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе достигло 10 человек

По данным департамента медэкспертизы, лесные пожары, разгоревшиеся в округе Лос-Анджелес американского штата Калифорния, унесли жизни как минимум 10 человек, сообщает РИА Новости .

Данные по жертвам пожаров уточнили: ранее было известно о 8 погибших.

Из-за самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса пожаров ведется эвакуация местных жителей. Кроме того, Итон-Файр — еще один крупный пожар — бушует на более чем 10 тыс. га в районе Алтадена.

Уничтожены более 5 тыс. строений, это в том числе дома и виллы голливудских знаменитостей. Например, актер Бен Аффлек был вынужден переехать к бывшей жене Дженнифер Гарнер из-за пожаров. Были эвакуированы Риз Уизерспун, Том Хэнкс, Стивен Спилберг и другие.

Предварительно, инфраструктуре Лос-Анджелеса был нанесен ущерб в размере 57 млрд долларов.