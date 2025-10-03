Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти перевалило за 40

сегодня в 11:08

Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 41

Количество погибших от отравления суррогатным спиртным в Ленинградской области увеличилось до 41. 1 октября суд отправил в СИЗО трех человек, сообщает РЕН ТВ .

Они — сотрудники склада компании, которая продавала изъятый алкоголь. Суммарно по делу задержаны 14 человек.

Инцидент случился в Сланцах Ленинградской области 26 сентября. Суррогатный алкоголь делала 60-летняя воспитательница детского сада Ольга С. Она продавала напитки с помощью 78-летнего знакомого Николая Б.

Люди погибали как в Сланцах, так и в Гостицах. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

