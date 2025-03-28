Число погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 144

В Мьянме 28 марта произошло разрушительное землетрясение, в результате чего погибли 144 человека, сообщает РИА Новости .

Глава государства Мин Аун Хлайн заявил, что количество раненых возросло до 732. По его словам, из них 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо.

При этом еще 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе считаются без вести пропавшими. Глава государства считает, что число жертв землетрясения может вырасти.

Он сообщил, что в некоторых районах есть множественные обрушения зданий. Из-под завалов все еще достают людей.

Посольство России в Мьянме заявило, что россияне не обращались за помощью. Информация о пострадавших российских туристах не поступала.

На территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Известно, что среди погибших — пятеро детей, которые находились в школе, когда она обрушилась. А в аэропорту Нейпьидо умерло не менее девяти человек.