В аэропорту Нейпьидо в Мьянме умерло не менее девяти человек

В аэропорту Нейпьидо в Мьянме умерли не менее девяти человек. Когда произошло еще одно землетрясение, упала вышка, в которой сидят диспетчеры, сообщает SHOT .

Представитель военных властей Мьянмы сказал, что государству необходима гуманитарная помощь со стороны иных стран. По имеющейся информации, 25 человек умерли. Около 300 получили ранения.

Утром 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Глубина очага составляет 10 километров.

Ранее сообщалось, что пять детей погибли во время землетрясения в Мьянме.