В аэропорту Нейпьидо в Мьянме умерло не менее девяти человек
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В аэропорту Нейпьидо в Мьянме умерли не менее девяти человек. Когда произошло еще одно землетрясение, упала вышка, в которой сидят диспетчеры, сообщает SHOT.
Представитель военных властей Мьянмы сказал, что государству необходима гуманитарная помощь со стороны иных стран. По имеющейся информации, 25 человек умерли. Около 300 получили ранения.
Утром 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Глубина очага составляет 10 километров.
Ранее сообщалось, что пять детей погибли во время землетрясения в Мьянме.