Человеческая многоножка: рейд по мигрантам провели у ТЦ «Принц Плаза» в Москве
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На на юго-западе Москвы полиция совместно с Росгвардией провела рейд по мигрантам и задержала десятки потенциальных нарушителей. Этот момент попал на видео, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как стражи порядка выстроили своеобразную колонну из задержанных, которая, по словам очевидцев, напоминает человеческую многоножну. Задержанные мигранты выстроились в ряд и, положив руки на плечи друг друга, двигались к специальным автозакам.
Известно, что рейд по мигрантам проводили в районе торгового центра «Принц Плаза». Всех задержанных доставили в отделы для проверки документов.
Ранее сообщалось, что в течение 2024 года из Москвы выдворили 18 тыс. мигрантов. Все иностранные граждане незаконно находились на территории страны.