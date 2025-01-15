Человеческая многоножка: рейд по мигрантам провели у ТЦ «Принц Плаза» в Москве

Опубликовано видео задержания мигрантов в ходе рейда у ТЦ на юго-западе Москвы

На на юго-западе Москвы полиция совместно с Росгвардией провела рейд по мигрантам и задержала десятки потенциальных нарушителей. Этот момент попал на видео, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как стражи порядка выстроили своеобразную колонну из задержанных, которая, по словам очевидцев, напоминает человеческую многоножну. Задержанные мигранты выстроились в ряд и, положив руки на плечи друг друга, двигались к специальным автозакам.

Известно, что рейд по мигрантам проводили в районе торгового центра «Принц Плаза». Всех задержанных доставили в отделы для проверки документов.

Ранее сообщалось, что в течение 2024 года из Москвы выдворили 18 тыс. мигрантов. Все иностранные граждане незаконно находились на территории страны.