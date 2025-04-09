Чеченское ТВ показало фото напавшего на пост ДПС

Снимок молодого человека, выполнившего атаку на пост ДПС, в результате чего умер сотрудник полиции, появился в Сети. Его опубликовала Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова.

Закадровый голос на видео говорит, что нападавшим оказался уроженец Ачхой-Мартана. Он жил в Москве.

По приезде в республику парень напал на полицейских, которые обеспечивали правопорядок в Ачхой-Мартане.

Нападение на пост ДПС произошло в населенном пункте 7 апреля. Неизвестный с ножом атаковал полицейских. В результате один правоохранитель погиб. Нападавший был ликвидирован.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

После нападения Кадыров приказал выдворить из Чечни семьи устроивших атаку на пост ДПС. По его словам, за организацией нападения стоят родившиеся в республике и уехавшие в Турцию люди.