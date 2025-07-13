Частный самолет пролетел прямо над отдыхающими на Ладожском озере

Росавиация начала проверку из-за полета самолета ТР-301 над пляжем в Ленобласти

Росавиация инициировала проверку действий экипажа частного самолета ТР-301, который пролетел прямо над отдыхающими на Ладожском озере в Ленинградской области в районе деревни Коккорево, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

12 июля самолет взлетел в 17:31, а затем пролетел над береговой чертой Ладожского озера. В Сети появились соответствующие кадры. Видно, как люди пугаются, некоторые даже пытаются бежать. Кореняко отметил, что полет осуществлялся с риском для окружающих.

В Росавиации увидели в действиях экипажа нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». Он напомнил, что безопасность полетов — это приоритет.

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которое ведется американскими специалистами, пока не обнаружило проблем с техникой, при этом, скорее, указывает на ошибку пилотов.