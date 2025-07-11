WSJ: расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов

Расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которое ведется американскими специалистами, пока не обнаружило проблем с техникой, при этом, скорее, указывает на ошибку пилотов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По словам источников, предварительные результаты расследования показывают, что переключатели, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены, что привело к потере тяги вскоре после взлета.

Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. Он не смог набрать высоту и рухнул. Погибли 241 из 242 человек, которые были на борту. Всего число жертв превысило 310 человек, так как авиалайнер рухнул на жилой район.

Причина авиакатастрофы может заключаться в отказе обоих двигателей.