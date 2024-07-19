CBS News: 3 зашифрованных аккаунта было у стрелка в Трампа

Сотрудники следственных органов до сих пор не могут получить доступ на зарубежных зашифрованных платформах к аккаунтам 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который совершил покушение на Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на свои источники.

У совершившего покушение на бывшего президента США было три зашифрованных аккаунта. При этом источники не стали говорить, когда может закончиться расшифровка.

13 июля Дональд Трамп прибыл на встречу со своими сторонниками, которая прошла в штате Пенсильвания. В момент речи экс-президента раздались выстрелы. Стрелок, находившийся на крыше здания вне охраняемого периметра, ранил Трампа в ухо. Мужчина с винтовкой AR-15 был застрелен сотрудниками Секретной службы США.

При покушении на Дональда Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Кори Комператоре.

Ранее американский журналист Такер Карлсон отметил, что бывший президент США Дональд Трамп после покушения на него стал лидером нации.