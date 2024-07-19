Журналист Карлсон: Трамп стал лидером нации после покушения на него

Американский журналист Такер Карлсон отметил, что бывший президент США Дональд Трамп после покушения на него стал лидером нации, сообщает ТАСС.

По словам журналиста, после покушения на Трампа все изменилось, он стал другим человеком.

«Он больше не просто кандидат от политической партии, бывший президент или будущий президент, это лидер нации», — добавил он.

13 июля на митинге сторонников в Трампа в Пенсильвании стреляли. 20-летний молодой человек засел на крыше здания вне охраняемого периметра. Политика ранило в ухо. Стрелявшего ликвидировали. В результате нападения были убит один человек и ранены еще несколько.