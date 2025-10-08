Бывший зампред Верховного суда крышевал проституцию

Момотова обвиняют в крышевании проституции и уклонении от уплаты налогов

Генпрокуратура РФ обвинила экс-зампреда Верховного суда, бывшего главу Совета судей РФ Виктора Момотова в крышевании проституции и уклонении от уплаты налогов общей суммой свыше чем 500 млн рублей, сообщает «Осторожно, новости» .

Дело рассматривают в Останкинском суде столицы. Там идет процесс изъятия имущества у Момотова и его сообщников. Обратить в доход РФ прокуроры требуют около 100 объектов недвижимости, в том числе восемь гостиниц сети Marton.

Также в суде прокуратура настаивает, что Момотов пользовался своим статусом судьи и потакал вынесению незаконных судебных решений, чтобы его сообщники могли получить различные земельные участки.

Также его обвиняют в прикрытии нелегальной деятельности. В частности, речь идет о почасовой сдаче номеров, саун и оказании интим-услуг. Кроме того, экс-судью уличили в дроблении бизнеса и уклонении от налогов. Общий ущерб составил 500 млн рублей.

Сейчас Момотов не проходит по каким-либо уголовным делам (для возбуждения дела против экс-судьи требуется санкция главы СКР), соответчики по иску против него находятся в СИЗО.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять бизнес и недвижимость Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей. Экс-судью обвинили в ведении гостиничного бизнеса и связях с криминальными авторитетами.

