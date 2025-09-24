Уход от налогов и связь с ОПГ: чем известен председатель совета судей Виктор Момотов и в чем его обвиняют

В материале РИАМО рассказываем о том, какие обвинения Генпрокуратура предъявила судье Верховного суда Виктору Момотову, чем он известен и как связан с ОПГ.

Биография Виктора Момотова

Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович

Виктор Викторович Момотов родился в поселке Гирей Краснодарского края 30 мая 1961 года. После окончания Краснодарского техникума электронного приборостроения в 1980 году он служил на большом противолодочном корабле «Азов» Черноморского флота, а в 1988 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета.

В этом же вузе Момотов был преподавателем, доцентом, профессором, в итоге в 2007 году он стал деканом юридического факультета.

В 2010 году Виктор Момотов был назначен судьей Верховного суда РФ, в 2013 избран секретарем пленума ВС РФ. Председателем Совета судей России он стал в 2016 году, был переизбран на второй срок в 2022-м, а с 13 февраля 2019 года является членом президиума Верховного суда.

Момотов – доктор юридических наук, награжден орденом Дружбы. Имеет высший квалификационный класс судьи. Автор более 200 работ по проблемам теории государства и права, гражданского права, семейного права, уголовного права, процессуального права. Последние научные исследования посвящены проблемам организации и деятельности судебной власти и ее эффективности, доступности; категориям справедливости, добросовестности, состязательности; искусственному интеллекту в правосудии.

Чем известен Виктор Момотов: призывы к осторожности в соцсетях и конфликт с журналистами

Фото - © РИА Новости, Владимир Федоренко

Виктор Момотов часто говорил о работе судей в социальных сетях и интернете. Так, он призывал к осторожности при использовании соцсетей, заявлял, что не против общения судей в интернете, и уверял, что так судейское сообщество более открыто, что позволяет строить диалог. Позже Совет судей даже разработал кодекс судейской этики по поведению в интернете, в котором судьям рекомендовано избегать политических комментариев и критики работы госорганов, должностных лиц и общественных организаций.

Момотову не нравилось, что судьи ограничены этическими нормами при общении со СМИ, что не дает возможности ответить, даже если информация в СМИ искажена и она порочит честь и достоинство судьи. Даже предлагал наказывать СМИ за необоснованное давление на судей, но в итоге от этой идеи в Совете судей отказались.

В 2020 году Момотов выступил с предложением привлекать присяжных к рассмотрению не только уголовных дел, но и на гражданских процессов. В мае 2024 года Совет судей под руководством Момотова выступил за повышение государственной пошлины при подаче искового заявления, что, по мнению Совета, снизит нагрузку на суды и число сомнительных исков. После этого пошлины действительно повысились в десятки раз. Одно из последних заявлений Момотова касалось искусственного интеллекта – он заявил, что нейросети могут выполнять всю техническую работу, но не никогда не смогут заменить человека при принятии судебных решений.

В чем судью Верховного суда обвиняет Генпрокуратура

Фото - © Генеральная прокуратура Российской Федерации/Медиасток.рф

23 сентября в Останкинском районном суде Москвы был зарегистрирован иск заместителя Генерального прокурора России в отношении председателя Совета судей Виктора Момотова. Ответчиками по иску также являются Марченко А.В. и Марченко И.А.

Иммунитет судьи не распространяется на последствия коррупционных нарушений. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса имущество, приобретенное за счет незаконных доходов, может быть изъято в пользу государства.

Инициатором иска стал Генеральный прокурор Игорь Краснов, которого Совет Федерации недавно назначил на пост главы Верховного суда.

В иске отмечается, что ответчик объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в документе называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом.

Генпрокуратура РФ требует изъять у председателя Совета судей Момотова почти 100 объектов недвижимости на 9 миллиардов рублей. В иске прокуратуры говорится, что Момотов использовал судейский иммунитет для того, чтобы прикрыть сформированные им вместе с представителем краснодарского криминалитета Андреем Марченко активов в сети отелей Marton. В частности для Марченко Момотов легализовал 11 объектов недвижимости на территории Ростовской, Воронежской, Нижегородской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, предполагается, что Момотов мог взаимодействовать с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов». За оказанные услуги Момотов и Марченко получили участок площадью 1036 кв. м в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу «Marton Седова». Общая стоимость сети отелей, совладельцем которой прокуратура считает Момотова, составляет более девяти миллиардов рублей.

Прокуратура установила, что перед назначением Виктор Момотов переписал свои активы на мать, а затем сменил ей фамилию. По данным источника в публикации, глава Совета судей осознавал, что ему нельзя будет заниматься коммерческой деятельностью и придется отчитываться о доходах. Поэтому под видом дарения он переоформил на мать долю здания отеля «Мартон Пашковский» и сменил ее фамилию с Момотовой на Ларянову, чтобы спрятать связь с незаконной предпринимательской деятельностью. Все остальные активы он также оформлял на мать, которая не занималась коммерческой деятельностью, так как ей уже 89 лет.

Отдельным источником дохода Генпрокуратура выделяет уход от уплаты налогов с бизнеса на более чем 500 миллионов рублей. Ведомство требует наложить арест на все принадлежащее Момотову и его подельникам имущество.

Реакция Момотова на иск Генпрокуратуры

Фото - © Сайт Верховного суда РФ

Сам Виктор Момотов обратился в комиссию органа судейского сообщества для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства. В Совете судей заявили, что Момотов готов предоставить необходимые документы при поступлении иска надзорного ведомства в суд.

Глава Совета судей назвал клеветой поданный иск и отметил, что еще с ним не ознакомился.

«К сожалению, я так и не могу ознакомиться с этим иском. Во-первых, это клевета. Я обратился в комиссию Совета судей, чтобы она произвела проверку. Пока иск еще не принят к производству, я не знаю, что там написано. Мне сказали в суде, что, как будет возможность, они мне его предоставят», — сказал Момотов.